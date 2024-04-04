Визначено символічну збірну першого раунду плей-оф Суперліги

Джерело - ФБУ.

За підсумками першого раунду плей-оф української баскетбольної Суперліги визначено чотирьох учасників півфіналу та символічну збірну гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Визначено символічну п’ятірку:

Елайджа Джойнер (Рівне) — 20.5 очка, 8.5 підбирання, 7.0 передачі (РЕ 26.5)

Брентлі Байнум (Київ-Баскет) — 32.7 очка, 6.0 підбирання, 4.0 передачі, 2.0 перехоплення (РЕ 35.0)

Ілля Кабацюра (Прикарпаття-Говерла) — 23.0 очка, 5.0 підбирання (РЕ 22.3)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) — 16.0 очка, 10.5 підбирання, 3.5 перехоплення, 3.0 блок-шота (РЕ 27.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) — 22.5 очка, 5.0 підбирання, 2.5 передачі (РЕ 25.0)

MVP 1/4 фіналу плей-оф визнано форварда Київ-Баскета Брентлі Байнума. Середня статистика американського легіонера столичного клубу в серії проти Прикарпаття-Говерли становила 32.7 очка, 6.0 підбирання та 4.0 передачі (РЕ 35.0).

Окрім того, американський легіонер в третьому матчі серії продемонстрував 8 найкращий показник індивідуальної результативності в історії плей-оф Суперліги, набравши 35 очок.

Боротьбу за титул продовжать пари Дніпро — Черкаські Мавпи та Рівне — Київ-Баскет. На нашому сайті можна переглянути розклад півфіналів.