Картер і Біллапс будуть включені до Зали слави баскетболу

Вінс Картер і Чонсі Біллапс увійдуть до Залу слави баскетболу імені Нейсміта.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Шемс Чаранія.

Vince Carter and Chauncey Billups have been elected into the Naismith Basketball Hall of Fame @HoopHall Class of 2024, sources tell @TheAthletic @Stadium. Official announcement on Saturday at the Final Four. pic.twitter.com/zIX6pQgsHx