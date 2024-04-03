Картер і Біллапс будуть включені до Зали слави баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Вінс Картер і Чонсі Біллапс увійдуть до Залу слави баскетболу імені Нейсміта.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Шемс Чаранія.

Vince Carter and Chauncey Billups have been elected into the Naismith Basketball Hall of Fame @HoopHall Class of 2024, sources tell @TheAthletic @Stadium. Official announcement on Saturday at the Final Four. pic.twitter.com/zIX6pQgsHx — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2024

Офіційне оголошення відбудеться 6 квітня на Фіналі чотирьох NCAA.

Окрім Біллапса і Картера, до списку фіналістів включені ще 12 ветеранів: Майкл Купер, Волтер Девіс, Бо Раян, Чарльз Сміт, Сеймон Огастус, Маріан Вашингтон, Дік Барнетт, Харлі Редін, Мішель Тіммс, Даг Доллінз, Херб Саймон і Джері Вест.

Напередодні у соцмережах з'явилося відео, як Картер із легкістю забиває зверху однією рукою. І все це у 47 років.

Відео

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