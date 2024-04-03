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Картер і Біллапс будуть включені до Зали слави баскетболу

Сьогодні 20:37 100 0
Картер і Біллапс будуть включені до Зали слави баскетболу
Фото:USA TODAY Sports
#Вінс Картер

Джерело - Чемпіон.

Вінс Картер і Чонсі Біллапс увійдуть до Залу слави баскетболу імені Нейсміта.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Шемс Чаранія.

Офіційне оголошення відбудеться 6 квітня на Фіналі чотирьох NCAA.

Окрім Біллапса і Картера, до списку фіналістів включені ще 12 ветеранів: Майкл Купер, Волтер Девіс, Бо Раян, Чарльз Сміт, Сеймон Огастус, Маріан Вашингтон, Дік Барнетт, Харлі Редін, Мішель Тіммс, Даг Доллінз, Херб Саймон і Джері Вест.

Напередодні у соцмережах з'явилося відео, як Картер із легкістю забиває зверху однією рукою. І все це у 47 років.

Відео

Раніше ми повідомляли, що Леброн Джеймс став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу.

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