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Дворазовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 16:48 158 0
Дворазовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри
#Рондо

Джерело - Чемпіон.

Баксетболіст Реджон Рондо, який двічі становився чемпіоном НБА, вирішив завершити професійну кар'єру у віці 38 років.

Про це спортсмен заявив під час виступу у подкасті All The Smoke Productions.

38-річний плеймейкер востаннє виходив на майданчик 10 квітня 2022 року в складі Клівленда. Після цього він не підписував ні з ким контракти. А тепер оголосив, що остаточно завершив кар'єру.

У складі Селтікс він став чемпіоном НБА у 2008 році, а з Лейкерс взяв титул у 2020-му.

Усього в НБА провів 957 матчів, у середньому набирав 9,8 очка, 7,9 передачі та 4,5 підбирання.

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