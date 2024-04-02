Головне
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 607
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 456
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 338
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 317
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 6203
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 490
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6977
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 663
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 645 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 578
Прямі трансляції

Визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги

Яскравим Фіналом чотирьох у Києві завершився сезон жіночої Суперліги 2023/24
Сьогодні 16:11 53 0
Визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги
#Київ-Баскет, #Франківськ-Прикарпаття

Джерело - ФБУ.

Після завершення Фіналу чотирьох сезону жіночої Суперліги 2023/24 визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Символічна збірна сезону:

  • Анжеліка Ляшко (Київ-Баскет) - 22.4 очка, 5.9 підбирання, 3.6 передач. РЕ 16.6.
  • Вікторія Шматова (Рівне-ОШВСМ) – 16.2 очка, 4.5 підбирань, 3.6 передач. РЕ 15.6
  • Кристина Філевич (Франківськ-Прикарпаття) – 17.6 очка, 11.9 підбирання, 4.3 передачі. РЕ 28.3.
  • Анна Сугак (Кив-Баскет) –  13.4 очка, 12.3 підбирань, 1.4 передачі. РЕ 16.6
  • Оксана Моллова (Франківськ-Прикарпаття) – 20.6 очка, 9.2 підбирання, 3.3 передачі. РЕ 25.9.

Нагадаємо, MVP чемпіонату жіночої Суперліги сезону 2023/24 стала форвардиня Франківська-Прикарпаття Оксана Моллова. В 21 матчі сезону вона в середньому набирала 20.6 очка, 9.2 підбирання, 3.3 передачі. РЕ 25.9.

Чемпіоном другий рік поспіль стала івано–франківська команда Франківськ–Прикарпаття, яка у фіналі з рахунком 73:40 переграла Київ-Баскет. Бронзові нагороди здобули баскетболістки Рівного–ОШВСМ, які здолали ІнтерХім–СДЮСШОР з рахунком 71:64.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6977
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 1184
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 6203
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 14704
NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 1974
Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка 1575
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30153 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50857
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29435
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36381
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65354
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361869 2