Яскравим Фіналом чотирьох у Києві завершився сезон жіночої Суперліги 2023/24

Джерело - ФБУ.

Після завершення Фіналу чотирьох сезону жіночої Суперліги 2023/24 визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Символічна збірна сезону:

Анжеліка Ляшко (Київ-Баскет) - 22.4 очка, 5.9 підбирання, 3.6 передач. РЕ 16.6.

Вікторія Шматова (Рівне-ОШВСМ) – 16.2 очка, 4.5 підбирань, 3.6 передач. РЕ 15.6

Кристина Філевич (Франківськ-Прикарпаття) – 17.6 очка, 11.9 підбирання, 4.3 передачі. РЕ 28.3.

Анна Сугак (Кив-Баскет) – 13.4 очка, 12.3 підбирань, 1.4 передачі. РЕ 16.6

Оксана Моллова (Франківськ-Прикарпаття) – 20.6 очка, 9.2 підбирання, 3.3 передачі. РЕ 25.9.

Нагадаємо, MVP чемпіонату жіночої Суперліги сезону 2023/24 стала форвардиня Франківська-Прикарпаття Оксана Моллова. В 21 матчі сезону вона в середньому набирала 20.6 очка, 9.2 підбирання, 3.3 передачі. РЕ 25.9.

Чемпіоном другий рік поспіль стала івано–франківська команда Франківськ–Прикарпаття, яка у фіналі з рахунком 73:40 переграла Київ-Баскет. Бронзові нагороди здобули баскетболістки Рівного–ОШВСМ, які здолали ІнтерХім–СДЮСШОР з рахунком 71:64.