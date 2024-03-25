Шульга допоміг команді пройти далі у плей-оф змагання NIT

Раніше він потрапив до символічної збірної конференції

Джерело - ФБУ.

Команда NCAA Вірджинія Ремс, за яку виступає українець Максим Шульга, успішно виступає на National Invitational Tournament.

Про це інформує сайт ФБУ.

Минулої ночі вона обіграла Саут Флориду 70:65 і пробилась до чвертьфіналу турніру.

Захисник Шульга вийшов у старті, зіграв 24 хвилини, за які набрав 5 очок (0/3 двоочкові, 1/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 4 передачі, 1 блок-шот при 3 втратах.

У 1/4 фіналу в ніч на 28 березня Вірджинія Ремс зіграє проти Юти Ютс.

Раніше Максим зі 100% реалізацією допоміг команді перемогти у плей-оф NCAA.

Напередодні Шульга потрапив до символічної збірної своєї конференції студентської ліги за підсумком регулярного сезону.

Зазначимо, захисник є одним із головних кандидатів, хто може стати наступним гравцем із України у НБА.

Із результатами минулого ігрового дня НБА можна ознайомитися за посиланням.