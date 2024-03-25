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Ентоні Девіс у 40-й раз набрав 35 очок і зробив 15 підбирань за гру НБА

"Озерники" провели найрезультативнішу гру сезону
Сьогодні 09:39 193 0
Ентоні Девіс у 40-й раз набрав 35 очок і зробив 15 підбирань за гру НБА
Фото - tsn.ca
#Леброн Джеймс, #Ентоні Девіс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Ентоні Девіс став найрезультативнішим баскетболістом у переможному матчі НБА проти Індіани (150:145).

Гравець набрав 36 очок, зробив 16 підбирань і 3 передачі.

Девіс провів 40-й матч у кар’єрі, в якому набрав 35 очок та зробив 15 підбирань - це найбільше серед чинних гравців ліги.

"Озерники" провели найрезультативнішу гру сезону.

Відео

В іменитого ветерана Леброна Джеймса другий показник за результативністю в Лейкерс - 26 очок + 5 підбирань +10 передач.

Раніше Леброн став першим гравцем, який набрав 40 000 очок у НБА.

Із результатами минулого ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.

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