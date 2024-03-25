Ентоні Девіс у 40-й раз набрав 35 очок і зробив 15 підбирань за гру НБА

Джерело - Чемпіон.
Форвард Лейкерс Ентоні Девіс став найрезультативнішим баскетболістом у переможному матчі НБА проти Індіани (150:145).
Гравець набрав 36 очок, зробив 16 підбирань і 3 передачі.
Девіс провів 40-й матч у кар’єрі, в якому набрав 35 очок та зробив 15 підбирань - це найбільше серед чинних гравців ліги.
AD tonight:— StatMuse (@statmuse) March 25, 2024
36 PTS
16 REB
15-21 FG
40th career 35p/15r game, 1st among active players. https://t.co/1vepCzKjsH
"Озерники" провели найрезультативнішу гру сезону.
Відео
В іменитого ветерана Леброна Джеймса другий показник за результативністю в Лейкерс - 26 очок + 5 підбирань +10 передач.
Раніше Леброн став першим гравцем, який набрав 40 000 очок у НБА.
Із результатами минулого ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.