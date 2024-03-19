США проти Сербії: результати жеребкування баскетбольного турніру Олімпіади-2024

Джерело - olympics.com.
Відбулося жеребкування чоловічого баскетбольного турніру на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Про це повідомляє пресслужба МОК.
У турнірі візьмуть участь 12 національних збірних. Баскетбольний турнір розпочнеться 27 липня. Фінал запланований на 10 серпня.
Результати жеребкування:
- Група А: Австралія, переможець відбірного турніру у Греції, Канада, переможець відбірного турніру в Іспанії.
- Група B: Франція, Німеччина, Японія, переможець відбірного турніру в Латвії.
- Група C: Сербія, Південний Судан, переможець відбірного турніру в Пуерто-Ріко, США.
У наступний раунд вийдуть команди, які посядуть перші та другі місця у групі, а також дві найкращі збірні, які стануть третіми.
Переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).