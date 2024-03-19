США проти Сербії: результати жеребкування баскетбольного турніру Олімпіади-2024

Відбулося жеребкування чоловічого баскетбольного турніру на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

У турнірі візьмуть участь 12 національних збірних. Баскетбольний турнір розпочнеться 27 липня. Фінал запланований на 10 серпня.

Результати жеребкування:

Група А : Австралія, переможець відбірного турніру у Греції, Канада, переможець відбірного турніру в Іспанії.

: Австралія, переможець відбірного турніру у Греції, Канада, переможець відбірного турніру в Іспанії. Група B : Франція, Німеччина, Японія, переможець відбірного турніру в Латвії.

: Франція, Німеччина, Японія, переможець відбірного турніру в Латвії. Група C: Сербія, Південний Судан, переможець відбірного турніру в Пуерто-Ріко, США.

У наступний раунд вийдуть команди, які посядуть перші та другі місця у групі, а також дві найкращі збірні, які стануть третіми.

Переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).