Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка здолав Юту. Українець провів на паркеті 1 хвилину, результативними діями не відзначився.

Також Сакраменто з Олексієм Ленем переграв Мілвокі. Лень відіграв 9 хвилин, заробив 5 очок, 1 асист та 1 підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

13 березня

Нью-Йорк - Філадельфія 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)

Мемфіс - Вашингтон 109:97 (29:21, 38:21, 25:33, 17:22)

Оклахома-Сіті - Індіана 111:112 (17:22, 29:36, 41:36, 24:27)

Сан-Антоніо - Г'юстон 101:103 (30:24, 17:20, 25:32, 29:27)

Юта - Бостон 107:123 (33:44, 24:28, 34:26, 16:25)

Кліпперс - Міннесота 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)

Сакраменто - Мілвокі 129:94 (38:30, 37:26, 20:22, 34:16)