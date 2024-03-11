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Михайлюк через особисті причини не зіграє з Портлендом

Сьогодні 18:12 140 0
Михайлюк через особисті причини не зіграє з Портлендом

Джерело - Твіттер Боббі Крівітскі.

Бостон додав українського баскетболіста Святослава Михайлюка в список гравців, які пропустять матч з Портлендом. 

Про це повідомив журналіст Боббі Крівітскі, який висвітлює новини навколо Бостона. 

За інформацією Крівітскі, українець не візьме участь у грі через особисті причини. Матч між Портлендом та Бостоном відбудеться у ніч з 11 на 12 березня. 

Наразі "Селтікс" лідирують у Східній конференції НБА. Михайлюк у поточному сезоні взяв участь у 26 матчах. У середньому він набирає 2,8 очка, 1,0 підбирання та 0,5 передачі за гру. 

Нагадаємо, Михайлюк не грав і в попередньому матчі. Бостон з різницею у 10 очок переміг Фінікс

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