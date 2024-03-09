Українки поступилися господаркам фіналу

Джерело - ФБУ.

Переможець минулого сезону жіночої Суперліги та лідер чемпіонату в поточному Франківськ-Прикарпаття поступився польській Полонії у фінальному матчі Європейської жіночої баскетбольної ліги (EWBL).

Гра завершилася з рахунком 66:56.

Українська команда підходила до матчу за золото EWBL в статусі андердога, адже програла всі чотири попередні зустрічі полькам, у тому числі за бронзу минулого сезону та два матчі цього сезону. Плюс гра відбувалася на майданчику суперника у Варшаві.

Початок матчу підтвердив прогнози - Полонія заволоділа ініціативою, уже в першій чверті заробила собі перевагу +13, на велику перерву команди пішли за переваги господарів +15. У пілсумку наші дівчата трішки скоротили відставання, але відсвяткувати вікторію не зуміли.

Найрезультативнішими у складі українок стали Оксана Моллова з 20 очками та 6 підбираннями та 20-річна Богдана Лапхан, яка провела дуже потужний матч, записавши до активу 19 очок, реалізувавши 4 з 6 дальніх спроб. Кристина Філевич, участь якої у матчі була від питанням через хворобу, набрала 6 очок, зробила 9 підбирань, 4 передач та 5 перехоплень.

Європейська жіноча баскетбольна ліга (EWBL)

Фінал. Варшава, Центр Спорта Віланов

9 березня

Полонія (Варшава) - Франківськ-Прикарпаття 66:56 (20:13, 16:8, 12:21, 18:14)

Франківськ-Прикарпаття: Кононученко 6 + 7 підбирань, Лапхан 19, Філевич 6 + 9 підбирань + 5 перехоплень, Моллова 20 + 6 підбирань, Алексейчик 3 – старт; Панчук 2, Шепелюк 0, Шахватова 0.

Нагадаємо, сьогодні другий склад слобожанського Прометея перемiг столичний Київ-Баскет у півфіналі Кубку України. В іншій грі 1/2 фіналу зустрічаються лідер Суперліги Дніпро та волинський Старий Луцьк.

Фінальний матч Кубку України серед чоловічих команд запланований на 17:00 10 березня.