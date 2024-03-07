Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Сакраменто з Олексієм Ленем переграв Лос-Анджелес Лейкерс. Українець провів на майданчику 10 хвилин і зробив 3 підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

7 березня

Вашингтон – Орландо 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35)

Атланта – Клівленд 112:101 (31:28, 33:21, 23:40, 25:12)

Філадельфія – Мемфіс 109:115 (31:37, 33:19, 29:25, 16:34)

Г’юстон – Кліпперс 116:122 (27:19, 30:25, 29:36, 30:42)

Юта – Чикаго 117:119 (29:33, 25:30, 29:30, 34:26)

Голден Стейт – Мілвокі 125:90 (40:32, 38:26, 15:23, 32:9)

Портленд – Оклахома 120:128 (27:32, 30:33, 30:32, 33:31)

Лейкерс – Сакраменто 120:130 (37:28, 20:44, 35:32, 28:26)