Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, Прометей переграв грецький Аріс у матчі 1/8 фіналу баскетбольного Єврокубку.

Зустріч завершилася з рахунком 95:67. Найкращими гравцями клубу з України у грі з Арісом стали Рональд Марч (16 очок, 2 підбирання, 3 асисти), Іван Ткаченко (16 очок, 3 підбирання) та Калеб Агада (16 очок, 1 підбирання, 4 асисти).

Підопічні Ронена Гінзбурга упевнено вийшли до чвертьфіналу турніру, в якому зустрінуться з французьким Бургом.

Нагадаємо, підопічні Прометей посів 4-те місце в Групі Б, Аріс став 5-м на груповому етапі турніру.

Єврокубок з баскетболу

1/8 фіналу, 6 березня

Прометей - Аріс 95:67 (28:17, 23:15, 23:18, 21:17)

Напередодні у Латвійсько-Естонській лізі Прометей програв ризькому клубу ВЕФ Рига.