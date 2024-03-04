Жінка заявляє, що мала стосунки з легендарним баскетболістом

Шестиразовий чемпіон НБА Скотті Піппен звинувачений у зґвалтуванні через позов його можливої екскоханки Чіветт Валентайн.

Про це повідомляє Page Six.

Звинувачення також стосувалися його брата та дружини Ларси Піппен. Дівчина стверджує, що у неї були періодичні стосунки зі Скотті Піппеном у період з 1987 по 1993 рік та закінчилися після того, як Піппен та його брат Карл Піппен зґвалтували її.

Згодом у Валентайн народився син Девонте, якого вбили у 2011 році. Жінка заявила, що Піппен, його брат та дружина Ларса завдали їй страждань, внаслідок чого у дівчини почалися серйозні психічні та емоційні проблеми.

Валентайн стверджує в позові, що Скотті Піппен використав свої зв'язки з місцевими, державними та федеральними службовцями, щоб нібито анулювати заяву, яку вона подала проти нього, і нібито фальсифікував її звіти, щоб подати її як психічно хвору.

Валентайн вимагає від баскетболіста, членів його родини та клубу Чикаго Буллз, за який виступав Піппен, 250 млн доларів.

Нагадаємо Лейкерс відрахували сина Скотті Піппена та ще двох гравців.