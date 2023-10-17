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Лейкерс відрахували сина Скотті Піппена та ще двох гравців

Сьогодні 16:55 192 0
Лейкерс відрахували сина Скотті Піппена та ще двох гравців
#Лейкерс

Джерело - basket.com.ua.

Лос-Анджелес Лейкерс відрахували розігруючого Скотті Піппена-молодшого, форварда Вінсента Валеріо-Бодона та захисника Деміона Боуга.

Про це повідомляє hoopsrumors.com.

Скотті Піппен-молодший – син члена Залу слави та шестиразового чемпіона НБА в складі Чикаго Буллз Скотті Піппена. Розігруючий виступав за Лейкерс у рамках двостороннього контракту та угоди за схемою Exhibit 10 з липня 2022 року. Минулого регулярного сезону 22-річний баскетболіст взяв участь у шести матчах, набираючи в середньому 2,3 очка, 0,7 підбирання та 0,3 передачі за загального відсотка реалізації кидків з гри 33,3, триочкових - 33,3.

Боуг та Валеріо-Бодон зіграли по одному матчу за Лейкерс в передсезонці. Очікується, що вони разом зі Скотті Піппеном-молодшим продовжать грати в фарм-клубі Лос-Анджелеса в G-Лізі.

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