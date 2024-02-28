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Прометей обіграв Лієпаю в матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги

Ця перемога стала для української команди 22-ю в сезоні
Сьогодні 21:13 62 0
Прометей обіграв Лієпаю в матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей переміг Лієпаю в матчі регулярного чемпіонату Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 83:70.

Найрезультативнішими у цьому матчі стали Джиан Клавелл, який відзначився 20 очками, зробивши 3 підбирання та 3 асисти, та Таі Одіасе, який набрав 18 очок, 3 підбирання, 2 перехоплення та 2 блок-шоти.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга
Регулярний сезон, 28 лютого

Лiєпая (Латвія) - Прометей 70:83 (23:21, 16:16, 20:26, 11:20).

Лiєпая: Авотiньш (7), Крумiньш (11), Сулкс (5), Дубултс (6 + 11 пiдбирань + 4 передачi), Кiлпс (17) - стартова п'ятiрка; Мiглiнiєкс, капiтан (9), Вiтольскiс (0), Iльїнс (2), Байарс (6), Берзiньш (7), Солдатенокс (0), Вiсоцкiс-Рубенiс (0).

Прометей: Агада (6 + 7 передач + 6 пiдбирань), Клавелл (20), Бобров (4), Кеннедi (4), Одiасе (18) - стартова п'ятiрка; Санон (9 + 3 перехоплення), Лукашов (3 + 3 перехоплення), Балвiн (8), Ткаченко (7), Марч (4).

Прометей залишається другим у турнірній таблиці ЛЕБЛ із показником 22-2.

Наступний матч "червоно-білі" проведуть у суботу, 2 березня – на виїзді проти ризького ВЕФ.

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