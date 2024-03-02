Легендарний Джонсон розповів, хто міг стати другим Джорданом

На думку Меджика, шанси були лише у Кобі Браянта

Джерело - Jennifer Hudson Show.

Лише один гравець НБА нагадував Майкла Джордана своєю грою та ставленням до баскетболу.

Про це під час ТВ-шоу розповів легендарний баскетболіст Меджик Джонсон.

"Ймовірно, він ближче за всіх підібрався до Майкла Джордана. Майкл - найвидатніший гравець, який коли-небудь виходив на паркет. Але Кобе в плані того, що він умів, у плані стилістики гри, у плані того, як він ставився до баскетболу, нагадував Майкла. Він був особливим", - зазначив він.

Нагадаємо, у січні 2020 року Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Він потрапив у авіакатастрофу на власному вертольоті. На борту з ним було щонайменше 4 людини. Ніхто з пасажирів не вижив.

Кобі Брайант виступав у складі Лос-Анджелес Лейкерс протягом всієї своєї кар'єри. Він завершив виступи у 2016 році.

Баскетболіста та його дочку поховали 7 лютого 2020 року.