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Легендарний Джонсон розповів, хто міг стати другим Джорданом

На думку Меджика, шанси були лише у Кобі Браянта
Сьогодні 13:21 168 0
Легендарний Джонсон розповів, хто міг стати другим Джорданом
Фото з відкритих джерел
#Кобі Браянт, #Джонсон, #Майкл Джордан

Джерело - Jennifer Hudson Show.

Лише один гравець НБА нагадував Майкла Джордана своєю грою та ставленням до баскетболу.

Про це під час ТВ-шоу розповів легендарний баскетболіст Меджик Джонсон.

"Ймовірно, він ближче за всіх підібрався до Майкла Джордана. Майкл - найвидатніший гравець, який коли-небудь виходив на паркет. Але Кобе в плані того, що він умів, у плані стилістики гри, у плані того, як він ставився до баскетболу, нагадував Майкла. Він був особливим", - зазначив він.

Нагадаємо, у січні 2020 року Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Він потрапив у авіакатастрофу на власному вертольоті. На борту з ним було щонайменше 4 людини. Ніхто з пасажирів не вижив.

Кобі Брайант виступав у складі Лос-Анджелес Лейкерс протягом всієї своєї кар'єри. Він завершив виступи у 2016 році.

Баскетболіста та його дочку поховали 7 лютого 2020 року.

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