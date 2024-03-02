Лень допоміг Сакраменто перемогти Міннесоту: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Філадельфія - Шарлотт 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)
Детройт - Клівленд 100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19)
Бостон - Даллас 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)
Святослав Михайлюк провів 4 хвилини на майданчику, зробив 1 підбирання та віддав 1 асист.
Торонто - Голден Стейт 105:120 (31:28, 33:33, 19:32, 22:27)
Мемфіс - Портленд 92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31)
Новий Орлеан - Індіана 129:102 (48:26, 29:30, 31:16, 21:30)
Міннесота - Сакраменто 120:124 OT (22:30, 37:30, 23:31, 33:24, 5:9)
Український центровий Кінгз Олексій Лень відіграв 5 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 2 підбирання й віддав 1 асист.
Чикаго - Мілвокі 97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31)
Кліпперс - Вашингтон 140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30)
Напередодні Сакраменто з Ленем поступився Денверу.