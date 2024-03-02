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Лень допоміг Сакраменто перемогти Міннесоту: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 09:17 102 0
Лень допоміг Сакраменто перемогти Міннесоту: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
02 березня

Філадельфія - Шарлотт 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)

Детройт - Клівленд 100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19)

Бостон - Даллас 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)

Святослав Михайлюк провів 4 хвилини на майданчику, зробив 1 підбирання та віддав 1 асист.

Торонто - Голден Стейт 105:120 (31:28, 33:33, 19:32, 22:27)

Мемфіс - Портленд 92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31)

Новий Орлеан - Індіана 129:102 (48:26, 29:30, 31:16, 21:30)

Міннесота - Сакраменто 120:124 OT (22:30, 37:30, 23:31, 33:24, 5:9)

Український центровий Кінгз Олексій Лень відіграв 5 хвилин, за які набрав 4 очки,  зробив 2 підбирання й віддав 1 асист.

Чикаго - Мілвокі 97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31)

Кліпперс - Вашингтон 140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30)

Напередодні Сакраменто з Ленем поступився Денверу.

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