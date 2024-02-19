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Дніпро розгромив Політехніку-Галичину в матчі Суперліги

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Михайло Горобченко
Сьогодні 14:19 119 0
Дніпро розгромив Політехніку-Галичину в матчі Суперліги
#БК Дніпро, #Суперліга, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув розгромну перемогу над Політехнікою-Галичиною в межах перенесеного матчу регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 117:77. У листопаді команди встигли зіграти першу чверть, яку дніпряни виграли 29:16. Гру перенесли через повітряну тривогу.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Михайло Горобченко, який набрав 12 очок, зробив 17 асистів та 4 підбирання.

Також дніпряни встановили рекорд результативності в сезоні, набравши 117 очок в одному матчі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
19 лютого

Дніпро – Політехніка-Галичина 117:77 (29:16, 27:30, 33:18, 28:13)

Дніпро: Бондарчук (11 + 5 підбирань), Тимофеєнко (10 + 8 підбирань), Закурдаєв (11), Загреба (12), Горобченко (12 + 17 передач), Тарасенко (11), Сорочан (11 + 7 підбирань + 8 передач), Дубоненко (23), Сипало (14 + 9 підбирань), Шкода (2)

Політехніка-Галичина: Качанов (5), Нельсон (5), Квентін Дешон (2), Карпюк (20 + 6 підбирань), Сафонов (14 + 5 передач), Ходов (12), Бартоломеєв (7), Крамар (4), Бачурін (3), Станішевський (5)

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