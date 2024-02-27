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Говерла підписала форварда одеського клубу

Сьогодні 17:40 105 0
Говерла підписала форварда одеського клубу
#Прикарпаття-Говерла

Джерело - basket.com.ua.

Український форвард Ярослав Кадигроб став гравцем Прикарпаття-Говерли.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Івано-Франківська.

В поточному регулярному чемпіонаті Кадигроб зіграв у 24 матчах, у середньому набираючи 7.8 очка та 2.7 підбирання.

Прикарпаття-Говерла посідає шосте місце в Суперлізі, вигравши 12 матчів за 50% перемог в регулярному чемпіонаті.

Кадигроб виступав за івано-франківський клуб у сезоні 2015/16, а також за професійну кар’єру грав у Суперлізі за Дніпро-Азот, Кремінь, Прометей та Одесу.

Раніше повідомлялося, що БІПА припинила співпрацю з трьома гравцями.

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