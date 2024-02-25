БІПА припинила співпрацю з трьома гравцями

Баскетбольний клуб БІПА-Збірна Одеської області за взаємною згодою припинив співпрацю з трьома гравцями основної команди - форвардами Ярославом Кадигробом та Данилом Бугорським, а також захисником Дмитром Малиновським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ярослав Кадигроб провів за БІПУ в цьому сезоні 25 матчів (майже половину з них виходив у старті), набирав в середньому 7.6 очка, 2.7 підбирань, 1.0 передач. Реалізація триочкових - 37.3%.

Данило Бугорський провів 23 матчі, в середньому набираючи 3.7 очка, 2.5 підбирання.

Дмитро Малиновський зіграв 14 матчів, але у 8 з них виходив в старті. В середньому набирав 1.9 очка, 1.8 підбирань та 2.5 передач.

Найближчим часом шанс проявити себе отримають молоді баскетболісти команди, які мали небагато ігрової практики.

БІПА знаходиться на 9-й сходинці турнірної таблиці, відстаючи від зони плей-оф на дві перемоги. Команді залишилось провести три матчі в рамках фінального бабла Суперліги. Також БІПА зіграє у Кубку України, де в 1/8 фіналу 2 березня зустрінеться з Дніпром.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії.