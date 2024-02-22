Збірна України поступилась Словенії на старті кваліфікації Євробаскета-2025

Збірна України з поразки стартувала у кваліфікації Євробаскета-2025

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з баскетболу поступилась Словенії у першому матчі відбору на чемпіонат Європи-2025.

Гра завершилась з рахунком 87:73 на користь словенців.

Відзначимо, що з третьої чверті українці грали без головного тренера Віталія Степановського, який заробив вилучення за другий технічний фол.

У групі А українці змагатимуться зі Словенією, Ізраїлем та Португалією. На Євробаскет вийде три команди.

Євробаскет-2025 - Кваліфікація

Група А, 1 тур

22 лютого

Словенія — Україна 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

Україна: Ковляр 23 + 8 передач, Зотов 5 + 6 підбирань + 5 передач, Крутоус 6 + 4 підбирання, Петров 7 + 10 підбирань, Пустовий 8 – старт; Бобров 17 + 6 підбирань, Мішула 7, Ткаченко 0, Шундель 0

Наступний матч українська команда зіграє 25 лютого проти Португалії. Гра відбудеться у Ризі, початок о 21:00.