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Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії

Сьогодні 15:16 88 0
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
#Збірна України з баскетболу

Джерело - Федерація баскетболу України.

Гравці збірної України провели зустріч з бійцями ЗСУ, які проходять реабілітацію в латвійській Юрмалі.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Гравці подякували воїнам за захист Батьківщини, привезли подарунки та поспілкувались.

"Ми приїхали підтримати наших воїнів у цю визначну для всіх нас дату. Дуже важлива подія для нас підтримати наших хлопців, воїнів, які вже два роки боронять Україну, борються з окупантами і роблять все, щоб наша країна була вільна. Це маленька подія та емоції для наших бійців. Сподіваюсь побачити їх на грі проти Португалії", - сказав Бобров.

Також бійців ЗСУ запросили на матч кваліфікації Євробаскету-2025 з Португалією, який 25 лютого о 21:00 проходитиме в Арені Рига.

Напередодні збірна України з баскетболу поступилась Словенії у першому матчі відбору на чемпіонат Європи-2025.

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