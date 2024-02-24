Джерело - Федерація баскетболу України.
Гравці збірної України провели зустріч з бійцями ЗСУ, які проходять реабілітацію в латвійській Юрмалі.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Гравці подякували воїнам за захист Батьківщини, привезли подарунки та поспілкувались.
"Ми приїхали підтримати наших воїнів у цю визначну для всіх нас дату. Дуже важлива подія для нас підтримати наших хлопців, воїнів, які вже два роки боронять Україну, борються з окупантами і роблять все, щоб наша країна була вільна. Це маленька подія та емоції для наших бійців. Сподіваюсь побачити їх на грі проти Португалії", - сказав Бобров.
Також бійців ЗСУ запросили на матч кваліфікації Євробаскету-2025 з Португалією, який 25 лютого о 21:00 проходитиме в Арені Рига.
Напередодні збірна України з баскетболу поступилась Словенії у першому матчі відбору на чемпіонат Європи-2025.
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