Участь українця в поєдинку знаходиться під питанням

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень може не зіграти в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти Кліпперс.

Про це повідомляє журналіст Джейсон Андерсон.

Кінгс перемістили українця в протоколі в список тих, чия участь в матчі знаходиться під питанням. Зазначається, що Лень захворів.

The Sacramento Kings are listing Alex Len as questionable for Sunday’s game against the Los Angeles Clippers due to illness. Sasha Vezenkov (ankle) is out. — Jason Anderson (@JandersonSacBee) February 25, 2024

Олексій провів за Сакраменто 23 матчі в нинішньому сезоні, українець у середньому набирає 2.5 очка, 3 підбирання та 1 гольову передачу.

Раніше Лень допоміг Сакраменто переграти Сан-Антоніо.

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