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Лень може пропустити матч із Кліпперс через хворобу

Участь українця в поєдинку знаходиться під питанням
Сьогодні 11:39 96 0
Лень може пропустити матч із Кліпперс через хворобу
#NBA, #Кліпперс, #Олексій Лень, #Сакраменто Кінгс

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень може не зіграти в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти Кліпперс.

Про це повідомляє журналіст Джейсон Андерсон.

Кінгс перемістили українця в протоколі в список тих, чия участь в матчі знаходиться під питанням. Зазначається, що Лень захворів.

Олексій провів за Сакраменто 23 матчі в нинішньому сезоні, українець у середньому набирає 2.5 очка, 3 підбирання та 1 гольову передачу.

Раніше Лень допоміг Сакраменто переграти Сан-Антоніо.

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