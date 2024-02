Український центровий Сакраменто Олексій Лень може не зіграти в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти Кліпперс.

Про це повідомляє журналіст Джейсон Андерсон.

Кінгс перемістили українця в протоколі в список тих, чия участь в матчі знаходиться під питанням. Зазначається, що Лень захворів.

The Sacramento Kings are listing Alex Len as questionable for Sunday’s game against the Los Angeles Clippers due to illness. Sasha Vezenkov (ankle) is out.