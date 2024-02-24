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Голден Стейт переграв Шарлотт, Лейкерс переміг Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:32 114 0
Голден Стейт переграв Шарлотт, Лейкерс переміг Сан-Антоніо: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Голден Стейт здолав Шарлотт, а Лос-Анджелес Лейкерс здобув перемогу над Сан-Антоніо.

НБА - Регулярний чемпіонат
24 лютого

Атланта – Торонто 121:123 (22:33, 42:32, 26:31, 31:27)

Філадельфія – Клівленд 104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)

Мемфіс – Кліпперс 95:101 (29:29, 30:24, 16:26, 20:22)

Новий Орлеан – Маямі 95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)

Оклахома – Вашингтон 147:106 (41:28, 39:29, 37:24, 30:25)

Г’юстон – Фінікс 114:110 (20:28, 37:24, 32:24, 25:34)

Міннесота – Мілвокі 107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25)

Голден Стейт – Шарлотт 97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)

Портленд – Денвер 112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32)

Лейкерс – Сан-Антоніо 123:118 (30:26, 36:33, 31:31, 26:28)

Раніше Бостон із Михайлюком здолав Чикаго

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