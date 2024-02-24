Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Зокрема, Голден Стейт здолав Шарлотт, а Лос-Анджелес Лейкерс здобув перемогу над Сан-Антоніо.
Атланта – Торонто 121:123 (22:33, 42:32, 26:31, 31:27)
Філадельфія – Клівленд 104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)
Мемфіс – Кліпперс 95:101 (29:29, 30:24, 16:26, 20:22)
Новий Орлеан – Маямі 95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)
Оклахома – Вашингтон 147:106 (41:28, 39:29, 37:24, 30:25)
Г’юстон – Фінікс 114:110 (20:28, 37:24, 32:24, 25:34)
Міннесота – Мілвокі 107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25)
Голден Стейт – Шарлотт 97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)
Портленд – Денвер 112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32)
Лейкерс – Сан-Антоніо 123:118 (30:26, 36:33, 31:31, 26:28)
Раніше Бостон із Михайлюком здолав Чикаго
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!