Запоріжжя обіграв БІПУ у перенесеному матчі Суперліги

Команди дограли перенесений матч

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Запоріжжя переграв БІПУ у матчі регулярного чемпіонату української Суперліги.

Матч завершився з рахунком 78:76.

Гра мала відбутись у Дніпрі 23 січня, але через повітряні тривоги вона була перенесена – команди двічі починали розминку, але гру так і не розпочали.

Перемога дозволила Запоріжжю закріпитися на третій позиції. БІПА відстає від зони плей-оф на дві перемоги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

22 лютого

БІПА — Запоріжжя 76:78 (15:15, 17:23, 18:17, 26:23)

Раніше Київ-Баскет вийшов у півфінал Кубка України.