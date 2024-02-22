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Запоріжжя обіграв БІПУ у перенесеному матчі Суперліги

Команди дограли перенесений матч
Сьогодні 19:55 112 0
Запоріжжя обіграв БІПУ у перенесеному матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Запоріжжя переграв БІПУ у матчі регулярного чемпіонату української Суперліги.

Матч завершився з рахунком 78:76.

Гра мала відбутись у Дніпрі 23 січня, але через повітряні тривоги вона була перенесена – команди двічі починали розминку, але гру так і не розпочали.

Перемога дозволила Запоріжжю закріпитися на третій позиції.  БІПА відстає від зони плей-оф на дві перемоги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

22 лютого

БІПА — Запоріжжя 76:78 (15:15, 17:23, 18:17, 26:23)

Раніше Київ-Баскет вийшов у півфінал Кубка України.

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