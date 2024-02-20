Страшна трагедія сталася 10 лютого

Джерело - Чемпіон.

18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який став жертвою озброєного нападу в Німеччині, помер у лікарні.

Про це повідомляє клуб ART Giants, за який виступав Козаченко.

Нагадаємо 10 лютого повертаючись з німецького Дюссельдорфа на автобусній зупинці на Віллі-Брандт-Плац в Оберхаузені сталась страшна трагедія - на двох українських баскетболістів молодіжної команди ART Giants напали невідомі і завдали численних ножових ран.

17-річний Володимир Єрмаков помер одразу, а його друг Артем Козаченко перебував у реанімації. Спочатку повідомлялось, що після серії операцій він знаходився у важкому, але стабільному стані, та в останні дні стан українця погіршився і врятувати його лікарі не зуміли.