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Українського баскетболіста вбили у Німеччині

Володимиру Єрмакову було лише 17 років
Сьогодні 08:26 210 0
Українського баскетболіста вбили у Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Українського баскетболіста Володимира Єрмакова вбили у німецькому Дюссельдорфі.

Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.

17-річний українець загинув у суботу ввечері. Невідомі завдали Володимиру Єрмакову смертельних поранень ножем.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці!

Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Єрмаков грав за дитячі команди Тейваз і 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12 (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії. 

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