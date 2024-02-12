Українського баскетболіста вбили у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Українського баскетболіста Володимира Єрмакова вбили у німецькому Дюссельдорфі.
Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.
17-річний українець загинув у суботу ввечері. Невідомі завдали Володимиру Єрмакову смертельних поранень ножем.
"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці!
Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що Єрмаков грав за дитячі команди Тейваз і 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12 (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.