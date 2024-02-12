Українського баскетболіста вбили у Німеччині

Українського баскетболіста Володимира Єрмакова вбили у німецькому Дюссельдорфі.

Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.

17-річний українець загинув у суботу ввечері. Невідомі завдали Володимиру Єрмакову смертельних поранень ножем.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці!

Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - йдеться у повідомленні.