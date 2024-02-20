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Черкаські Мавпи повернули до складу Тіщенка

Сьогодні 17:26 44 0
Черкаські Мавпи повернули до складу Тіщенка
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.

Колишній центровий Кривбаса Олександр Тіщенко повернувся до Черкаських Мавп.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Тіщенко замінить майданчику Сергія Скіру. Передбачається, що Олександр дебютує в складі клубу в матчі проти Кривбаса на Кубку України, який відбудеться 2 березня. Нагадаємо, що до фіналу чотирьох турніру вже пробилися Прометей та Київ-Баскет.

Тіщенко розпочав сезон у складі Кривбаса. За 24 матчі він набирав у середньому 9,8 очка, 5,9 підбирання, 1,3 передачі.

Тіщенко вже виступав у складі Черкаських Мавп у сезоні 2022/23. За клуб він провів 3 матчі, набираючи в середньому 12 очок, 2,7 підбирання та 2 передачі. Після цього сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.

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