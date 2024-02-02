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Визначилися склади команд на Матч усіх зірок НБА-2024

Матч відбудеться 19 лютого
Сьогодні 13:43 266 0
Визначилися склади команд на Матч усіх зірок НБА-2024
Фото - Getty Images
#NBA

Джерело - nba.com.

Визначилися склади команд на Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації. 

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У 2024 році Матч усіх зірок повертається до "класичного" формату — Східна конференція проти Західної. З 2018 року поєдинок проводився між командами капітанів, які обирали гравців у свої склади на спеціальному драфті.

Капітаном команди Сходу буде форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо, Заходу — зірка Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. 39-річний Джеймс у 20-й раз зіграє в Матчі всіх зірок та встановить абсолютний рекорд НБА, випередивши Каріма Абдул-Джаббара (19).

Матч усіх зірок НБА-2024:

Східна конференція

Старт: Деміан Ліллард, Янніс Адетокумбо (обидва — Мілвокі), Тайріз Халібертон (Індіана), Джейсон Тейтум (Бостон), Джоел Ембіід (Філадельфія).

Запас: Донован Мітчелл (Клівленд), Джейлен Браун (Бостон), Джейлен Брансон, Джуліус Рендл (Нью-Йорк Нікс), Тайріз Максі (Філадельфія), Бем Адебайо (Маямі), Паоло Банкеро (Орландо ).

Західна конференція

Старт: Шай Гілджес-Александер (Оклагома), Лука Дончич (Даллас), Кевін Дюрант (Фінікс), Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), Нікола Йокич (Денвер).

Запас: Девін Букер (Фінікс), Стефен Каррі (Голден Стейт Ворріорз), Кавай Леонард, Пол Джордж (обидва — Лос-Анджелес Кліпперс), Ентоні Девіс (Лос-Анджелес Лейкерс), Ентоні Едвардс, Карл-Ентоні Таунс (обидва — Міннесота).

Матч всіх зірок НБА-2024 відбудеться в Індіанаполісі у ніч на понеділок, 19 лютого.

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