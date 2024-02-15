Прометей упевнено переміг Огре у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Прометея Тай Одіасе

Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув 20-ту перемогу в межах Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Підопічні Ронена Гінзбурга обіграли Огре. Зустріч завершилася з рахунком 91:68.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Прометея Тай Одіасе, який набрав 22 очка, 10 підбирань та 1 передачу.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга

Регулярний сезон, 14 лютого

Огре — Прометей 68:91 (20:22, 19:23, 13:21, 16:25)

БК Огре: Даргайс, капiтан (1+6 передач), Медiсс (5+5 передач), Зебергс (8+2 блокшоти), Мiстерс (20+5 передач), Юцiкас (12+8 пiдбирань) - стартова п'ятiрка; Апсiтiс (5), Ластiнтьш (5), Кампусс (0), Корум (12+8 пiдбирань).

БК Прометей: Агада (4+8 передач), Кеннедi (9+12 пiдбирань), Марч (12), Санон (11), Одiасе (22+10 пiдбирань) - стартова п'ятiрка; Балвiн (21), Сидоров, капiтан (3+5 передач), Лукашов (2), Бобров (5), Ткаченко (2).

Наразі український клуб продовжує бути другим у турнірній таблиці з результатом 20:2, поступаючись лише Калеву.

Наступний матч у ЛЕБЛ Прометей проведе 16 лютого з Валмієрою.

Нагадаємо, американський захисник Прометея Роб Грей перейшов у клуб іспанської Ліги АСВ Бреоган.

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