Американський легіонер перейшов з Прометея в іспанський клуб

Американський захисник Прометея Роб Грей перейшов у клуб іспанської Ліги АСВ Бреоган.

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

29-річний баскетболіст приєднався до Прометея у листопаді минулого року. Він зіграв 20 матчів за українську команду - 9 в Єврокубку та 11 у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

В Єврокубку він в середньому набирав 6.8 очка та робив 1.6 передачі. Бреоган наразі посідає 17 місце в чемпіонаті Іспанії.

Раніше під час сезону Прометей припинив співпрацю із Дейвоном Рідом, В’ячеславом Петровим, Рашардом Келлі та Маркусом Рідом.

Нагадаємо Прометей зіграє з Арісом у першому раунді плей-оф Єврокубка.