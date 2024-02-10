Американський легіонер перейшов з Прометея в іспанський клуб

Джерело - sport.ua.
Американський захисник Прометея Роб Грей перейшов у клуб іспанської Ліги АСВ Бреоган.
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
29-річний баскетболіст приєднався до Прометея у листопаді минулого року. Він зіграв 20 матчів за українську команду - 9 в Єврокубку та 11 у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.
В Єврокубку він в середньому набирав 6.8 очка та робив 1.6 передачі. Бреоган наразі посідає 17 місце в чемпіонаті Іспанії.
Раніше під час сезону Прометей припинив співпрацю із Дейвоном Рідом, В’ячеславом Петровим, Рашардом Келлі та Маркусом Рідом.
Нагадаємо Прометей зіграє з Арісом у першому раунді плей-оф Єврокубка.