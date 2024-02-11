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БК Запоріжжя здолав Політехніку-Галичину в овертаймі матчу Суперліги

Команда Плеханова не надто впевнено провела матч в атаці, але зуміла вирвати перемогу
Сьогодні 13:55 176 0
БК Запоріжжя здолав Політехніку-Галичину в овертаймі матчу Суперліги
#БК Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

БК Запоріжжя зумів обіграти Політехніку-Галичину з рахунком 71:66 в стартовому матчі останнього ігрового дня баблу у Рівному регулярного чемпіонату Суперліги.

У Політехніки-Галичини найрезультативнішим став Максим Сафонов з 20 очками, а Ярослав Карпюк оформив дабл-дабл з 11 очками та 11 підбираннями. У Запоріжжя кращим став Максим Нікітін, який завершив гру з 25 очками та 12 підбираннями.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
11 лютого

Політехніка-Галичина - Запоріжжя 66:71 ОТ (23:13, 6:15, 10:13, 17:15, 10:15)

Політехніка-Галичина: Качанов 13 – 7 втрат, Ходов 10 + 5 підбирань, Смітюх 0, Карпюк 11 + 11 підбирань, Сафонов 20 + 7 підбирань – старт; Бартоломеєв 7 + 7 підбирань, Пашолок 3, Станішевський 2.

Запоріжжя: Биков 8 + 5 підбирань + 8 передач – 7 втрат, Сізов 9 + 13 підбирань, Буц 10 + 8 підбирань, Нікітін 25 + 12 підбирань, Величко 5 – старт; Кабанов 10, Морозов 4, Дмитренко 0, Покоєнко 0, Холод 0

Напередодні Запоріжжя переграло Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі.

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