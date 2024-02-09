Дніпро переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро обіграв Прикарпаття-Говерлу у матчі рівненського баблу регулярного чемпіонату Суперліги.
Гра завершилась з рахунком 82:53.
У Дніпра зразу п’ятеро гравців набрали 10+ очок, а найрезультативнішим став Станіслав Тимофеєнко з 15 очками.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
09 лютого
Дніпро — Прикарпаття-Говерла 82:53 (21:12, 24:11, 21:14, 16:16)
Дніпро: Сорочан 10 + 7 підбирань, Тимофеєнко 15 + 6 підбирань + 5 передач, Конєв 10, Закурдаєв 8, Горбченко 13 + 8 передач – старт; Тарасенко 10, Сипало 6, Бондарчук 5, Дубоненко 5, Колдомасов 0, Вільховецький 0, Шкода 0
Прикарпаття-Говерла: А. Тимофійчук 0, Чугунов 14 + 5 підбирань, Старцев 8, Лесик 9 + 5 підбирань, Горобченко 4 – старт; Кабацюра 12, Жулавський 5, Аврахов 1 + 5 передач, Музиченко 0, Лонюк 0
Завтра, 10 лютого, Дніпро зіграє проти Політехніки-Галичини, а Прикарпаття-Говерла зустрінеться з Запоріжжям.
Раніше Політехніка Галичина перемогла Кривбас.