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Дніпро переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Дніпро розпочав бабл в Рівному з впевненої перемоги над Прикарпаттям-Говерлою
Сьогодні 18:24 373 0
Дніпро переграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі
#БК Дніпро, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Дніпро обіграв Прикарпаття-Говерлу у матчі рівненського баблу регулярного чемпіонату Суперліги.

Гра завершилась з рахунком 82:53.

У Дніпра зразу п’ятеро гравців набрали 10+ очок, а найрезультативнішим став Станіслав Тимофеєнко з 15 очками.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

09 лютого

Дніпро — Прикарпаття-Говерла 82:53 (21:12, 24:11, 21:14, 16:16) 

Дніпро: Сорочан 10 + 7 підбирань, Тимофеєнко 15 + 6 підбирань + 5 передач, Конєв 10, Закурдаєв 8, Горбченко 13 + 8 передач – старт; Тарасенко 10, Сипало 6, Бондарчук 5, Дубоненко 5, Колдомасов 0, Вільховецький 0, Шкода 0

Прикарпаття-Говерла: А. Тимофійчук 0, Чугунов 14 + 5 підбирань, Старцев 8, Лесик 9 + 5 підбирань, Горобченко 4 – старт; Кабацюра 12, Жулавський 5, Аврахов 1 + 5 передач, Музиченко 0, Лонюк 0

Завтра, 10 лютого, Дніпро зіграє проти Політехніки-Галичини, а Прикарпаття-Говерла зустрінеться з Запоріжжям.

Раніше Політехніка Галичина перемогла Кривбас.

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