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Лень у матчі з Денвером оновив особистий рекорд результативності у сезоні

Сьогодні 10:40 235 0
Лень у матчі з Денвером оновив особистий рекорд результативності у сезоні
#Олексій Лень

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА з Денвером (135:106) та оновив особистий рекорд результативності у сезоні.

Олексій провів на майданчику 15 хвилин. Він набрав 11 очок, 2 підбирання, 1 асист і 1 перехоплення. В активі Леня 4/5 з гри і 0/1 триочкових.

Попередній рекорд сезону він встановив у матчі з Портлендом у листопаді, коли набрав 10 очок за 13 хвилин на майданчику.

Олексій у цьому сезоні провів 19 матчів, у яких в середньому набирав 2.7 очка, 2.9 підбирання і 1.1 передачі.

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