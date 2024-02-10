Джерело - Чемпіон.

У ніч на суботу, 10 лютого, відбулися шість матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень провів свій найкращий матч у сезоні, взявши участь у розгромі Денвера.

НБА - Регулярний чемпіонат

9 лютого

Філадельфія - Атланта 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 35:24)

Філадельфія: Убре (28 + 12 підбирань), Гарріс (21 + 7 передач), Пейн (20 + 6 передач), Гілд (20 + 6 передач), Рід (12 + 13 підбирань) - старт; Сміт (8), Мартін (5), Каунсіл (4), Бамба (3).

Атланта: Янг (37 + 12 передач + 7 потерь), Оконгву (21 + 8 подборов), Бэй (18 + 11 подборов), Богданович (13), Джонсон (11 + 11 подборов + 6 передач) - старт; Хантер (11), Фернанду (8), Мэтьюз (8), Форрест (0).

Бостон - Вашингтон 133:129 (31:35, 33:36, 36:16, 33:42)

Бостон: Тейтум (35 + 10 подборов + 8 передач), Порзингис (34 + 11 подборов), Холидей (20 + 7 подборов), Браун (18 + 7 подборов), Уайт (4 + 6 передач) - старт; Притчард (11), Хорфорд (6), Хаузер (5), Корнет (0).

Вашингтон: Авдия (24 + 11 подборов), Кулибали (21 + 8 подборов), Пул (19), Джонс (17 + 9 передач), Кузма (17) - старт; Кисперт (24), Оморуйи (4), Шемет (3), Райт (0).

Торонто - Г'юстон 107:104 (34:20, 27:29, 27:22, 19:33)

Торонто: Куикли (25), Барретт (21 + 7 передач), Пелтль (16 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Барнс (13 + 10 подборов + 8 передач), Трент (8) - старт; Б. Браун (11), Портер (7), Дик (6), Нвора (0).

Г'юстон: Брукс (20), Смит (12 + 11 подборов), Томпсон (8 + 9 подборов + 6 потерь), Грин (7), Шенгюн (7 + 7 подборов) - старт; Уитмор (17), А. Холидей (12), Грин (11), Буллок (6), Тэйт (4).

Мілвокі - Шарлотт 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)

Мілвокі: Ліллард (26 + 8 передач), Бізлі (21), Я. Адетокумбо (15 + 15 підбирань), Б. Лопес (11 + 7 підбирань), Краудер (5) - старт; Портіс (18 + 7 підбирань), Беверлі (6), Коннотон (5), Боучемп (4), Т. Адетокумбо (4), Грін (3), Джексон (2), Вашингтон (0).

Шарлотт: Міллер (16), Річардс (16 + 11 підбирань), Бріджес (11), Коді Мартін (5), Блек (4) - старт; Макгауенс (15), Сміт (13), Менса (4), Бейлі (0), Тор (0).

Сакраменто - Денвер 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

Сакраменто: Мюррей (17), Сабоніс (17 + 17 підбирань + 10 передач), Фокс (15 + 10 передач + 5 перехоплень), Хертер (12), Барнс (9) - старт; Монк (23), Лайлс (15 + 7 підбирань), Лень (11), Везенков (6), Едвардс (6), Мітчелл (2), Джонс (2), Макгі (0), Елліс (0).

Денвер: Йокіч (23 + 8 підбирань + 7 передач), Гордон (14), Дж. Мюррей (12 + 6 втрат), Дж. Голідей (10), Уотсон (4) - старт; К. Браун (13), Джексон (8), Стротер (7), Ннаджі (7), Хафф (3), Гіллеспі (3), Джордан (2).

Лейкерс - Новий Орлеан 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20)

Лейкерс: Расселл (30), Рівз (27), Джеймс (21 + 14 передач), Хатімура (21), Девіс (20 + 6 передач) - старт; Вуд (9), Гейс (6 + 8 підбирань), Прінс (3), Мейс (2), Худ-Шіфіно (0), Віндлер (0).

Новий Орлеан: Вільямсон (30 + 9 підбирань), Інгрем (22 + 7 підбирань + 7 передач), Макколлум (19), Джонс (13), Валанчюнас (10 + 10 підбирань) - старт; Деніелс (7), Альварадо (7), Хоукінс (5), Мерфі (5), Ненс (4 + 6 передач), Робінсон-Ерл (0).

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