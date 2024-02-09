Рівне переграло Запоріжжя у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Рівне вдома переміг Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч завершився з рахунком 81:76.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
09 лютого
Рівне — Запоріжжя 81:76 (24:23, 20:20, 21:20, 16:13)
Рівне: Джойнер 25 + 6 передач, Соловйов 13 - 4 втрат, Водолазський 9, Сміт 3, Мочалов 3 — старт, Шепелев 19 + 10 підбирань, Герасимчук 5, Тимощук 4 + 5 передач + 5 підбирань, Гаскінс 0
Запоріжжя: Сізов 15 + 11 підбирань + 3 передачі, Морозов 14 + 5 підбирань - 4 втрати, Нікітін 13 + 11 підбирань, Биков 13, Кабанов 11 — старт, Буц 10, велично 0 + 4 передачі, Дмитренко 0, Холод 0, Покоєнко 0
Раніше Політехніка Галичина перемогла Кривбас.