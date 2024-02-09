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Політехніка Галичина перемогла Кривбас у матчі Суперліги

Найрезультативнішим у матчі став Максим Сафонов
Сьогодні 15:41 197 0
Політехніка Галичина перемогла Кривбас у матчі Суперліги
#Суперліга, #БК Кривбас, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Політехніка-Галичина обіграла Кривбас у межах рівненського бабла Суперліги України.

Зустріч завершилася з рахунком 76:74.

Найрезультативнішим у матчі став Максим Сафонов з Політехніки-Галичини – 29 очок, 4 підбирання та 4 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
7 лютого

Кривбас  — Політехніка-Галичина 74:76 (20:24, 20:18, 18:15, 16:19)

Кривбас: Бібіков 18 - 3 втрати, Тіщенко 16 + 9 пiдбирань, Мартинов 9 - 3 втрати, Мельник 4, Бречка 2 + 5 передач – старт; Рід 21 + 6 підбирань + 3 передачi, Бречко 4, Кундик 0. 

Політехніка-Галичина: Сафонов 29 + 4 передачi + 3 перехоплення - 3 втрати, Качанов 12 - 3 втрати, Ходов 12, Смітюх 6, Карпюк 5 + 8 підбирань - 3 втрати — старт, Бартоломеєв 8, Станішевський 4, Пашолок 0.

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