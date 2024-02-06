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БІПА здолала Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

Одеська команда виграла матч в Южному
Сьогодні 21:40 208 0
БІПА здолала Черкаські Мавпи у матчі Суперліги
#БК Черкаські Мавпи, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

БІПА здобула перемогу у матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши в Южному Черкаські Мавпи.

Вирішальним став кидок під сирену від Келона Вітлі - американський захисник одеситів приніс своїй команді перемогу та набравши 24 очка, став найкращим гравцем матчу.

БІПА перемогла Мавпи вперше в сезоні, скоротивши відставання в сезонній серії. Черкащани закриють бабл в Южному матчем проти Старого Луцька, а БІПА зіграє проти Київ-Баскета.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
6 лютого

Черкаські Мавпи - БІПА 67:68 (15:23, 21:12, 18:17, 13:16)

Черкаські Мавпи: Далкорт 21 + 6 підбирань, Агафонов 14 + 8 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Новіков 5, Марченко 3 — старт, Скіра 7 + 8 підбирань, Руслов 2, Кузнецов 0, Мітіріч 0

БІПА: Вітлі 24, Льюїс 21 + 6 підбирань, Ткаченко 12 + 14 підбирань, Кадигроб, Рябчук 0 — старт, Соловей 4, Баранов 3, Бугорський 2, Шашков 2, Рудик 0

Раніше Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги.

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