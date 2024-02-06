Київ-Баскет переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув складну перемогу над Старим Луцьком у матчі южненського бабла Суперліги - 68:62.

Київ-Баскет закріпився на четвертому місці та завтра, 7 лютого, зіграє проти БІПА. Старий Луцьк (8-е місце) буде грати з Черкаськими Мавпами.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

6 лютого

Старий Луцьк - Київ-Баскет 62:68 (13:20, 17:12, 16:15, 16:21)

Старий Луцьк: Томас (12 + 4 підбирання), Коцько (11 + 4 підбирання), Дейна (9 + 8 підбирань), Джексон (8 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення – 6 втрат), Прозапас (8), Липовцев (5), Мусієнко (4 – 3 втрати), Марків (3), Дюпін (2+3 перехоплення).

Київ-Баскет: Байнум (16 + 8 підбирань), Зайцев (13 + 3 перехоплення), Кошеватський (10), Буренко (8 + 7 підбирань + 4 передачі – 7 втрат), Кісільчук (7), Хаймон (5), Заплотинський (4 + 12 підбирань + 4 блокшоти), Стародуб (3), Когут (2)