Інгрем встановив рекорди всіх часів та XXI сторіччя в НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Нью-Орлеан Пеліканс Брендон Інгрем набрав 41 очко і 9 передач, не зробивши жодної втрати за 29 хвилин і 58 секунд на паркеті в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Торонто Репторс (136:100) та встановив рекорд.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Інгрем став першим гравцем в історії, якому вдалося підкорити статистику 41-9 без втрат менш ніж за 30 хвилин.

У третій чверті Інгрем реалізував триочкові кидки в 5 володіннях поспіль, чого в XXI сторіччі не робив жоден гравець НБА. В останнє це траплялося в сезоні-1997/98.