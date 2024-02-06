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Інгрем встановив рекорди всіх часів та XXI сторіччя в НБА

Сьогодні 16:19 262 0
Інгрем встановив рекорди всіх часів та XXI сторіччя в НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Нью-Орлеан Пеліканс Брендон Інгрем набрав 41 очко і 9 передач, не зробивши жодної втрати за 29 хвилин і 58 секунд на паркеті в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Торонто Репторс (136:100) та встановив рекорд.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Інгрем став першим гравцем в історії, якому вдалося підкорити статистику 41-9 без втрат менш ніж за 30 хвилин.

У третій чверті Інгрем реалізував триочкові кидки в 5 володіннях поспіль, чого в XXI сторіччі не робив жоден гравець НБА. В останнє це траплялося в сезоні-1997/98.

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