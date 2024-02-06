Сакраменто з Ленем поступився Клівленду: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
06 лютого
Шарлотт - Лейкерс 118:124 (29:37, 29:37, 28:26, 32:24)
Філадельфія - Даллас 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)
Клівленд – Сакраменто 136:110 (39:34, 35:25, 32:33, 30:18)
Лень зіграв 3 хвилини 14 секунд та не набрав очок.
Атланта – Кліпперс 144:149 (28:37, 38:29, 35:36, 43:47)
Бруклін – Голден Стейт 98:109 (23:20, 26:23, 21:32, 28:34)
Новий Орлеан - Торонто 138:100 (36:19, 31:31, 38:21, 33:29)