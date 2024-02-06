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Сакраменто з Ленем поступився Клівленду: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:12 194 0
Сакраменто з Ленем поступився Клівленду: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
06 лютого

Шарлотт - Лейкерс 118:124 (29:37, 29:37, 28:26, 32:24)

Філадельфія - Даллас 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)

Клівленд – Сакраменто 136:110 (39:34, 35:25, 32:33, 30:18)

Лень зіграв 3 хвилини 14 секунд та не набрав очок.

Атланта – Кліпперс 144:149 (28:37, 38:29, 35:36, 43:47)

Бруклін – Голден Стейт 98:109 (23:20, 26:23, 21:32, 28:34)

Новий Орлеан - Торонто 138:100 (36:19, 31:31, 38:21, 33:29)

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