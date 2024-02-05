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Старий Луцьк переміг БІПУ у Суперлізі

Старий Луцьк вперше в сезоні переміг БІПУ
Сьогодні 20:29 158 0
Старий Луцьк переміг БІПУ у Суперлізі
#Старий Луцьк, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк переміг БІПУ матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 86:81.

Старий Луцьк вперше в сезоні переміг БІПУ, вдало розпочавши виступ в Южному. Найрезультативнішим гравцем матчу став Кольченко, у якого 27 очок (РЕ 20).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

05 лютого

Старий Луцьк — БІПА 86:81 (28:19, 17:20, 23:18, 18:24)

Старий Луцьк: Кольченко 27 + 5 підбирань - 5 втрат, Томас 22 + 9 підбирань + 3 блок-шота, Джексон 15 + 7 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення, Мусієнко 4, Липовцев 3 — старт, Коцько 6 + 4 підбирання, Марків 5, Дюпін 4. 4 підбирання, Глушко 0, Прозапас 0

БІПА: Вітлі 22 + 8 передач, Льюіс 18 + 10 підбирань, Ткаченко 12 + 16 підбирань - 4 втрати, Рябчук 11 + 5 підбирань, Баранов 0 — старт, Кадигроб 15, Бугорський 3, Шашков 0, Соловей 0

Раніше Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи.

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