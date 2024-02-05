Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Київ-Баскет розпочав бабл в Южному з впевненої перемоги

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув впевнену перемогу над Черкаськими Мавпами на старті баблу в Южному регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 88:64.

У Київ-Баскета одразу шестеро гравців набрали 10 і більше очок, а найрезультативнішими стали Павло Буренко та Брентлі Байнум з 18 очками. Вадим Заплотинський оформив дабл-дабл щ 10 очок та 10 підбирань. У Черкаських Мавп найбільше очок набрав Сергій Скіра – 12.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

05 лютого

Черкаські Мавпи — Київ-Баскет 64:88 (16:30, 27:18, 7:23, 14:17)

Черкаські Мавпи: Бун 6 + 5 підбирань + 5 передач, Далкорт 10, Агафонов 11, Новіков 8, Марченко 9 + 7 підбирань – старт; Скіра 12 + 7 підбирань, Руслов 4, Мітіріч 2, Кузнецов 2, Назаренко 0, Упир 0, Фесун 0

Київ-Баскет: Кісільчук 14, Зайцев 10, Буренко 18 + 9 передач, Заплотинський 10 + 10 підбирань, Байнум 18 + 5 підбирань – старт; Хаймон 10 + 6 підбирань, Юрченко 5, Кошеватський 2, Когут 1, Стародуб 0, Фреш-Стаханов 0, Іванов 0

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