Лень може перейти у Бостон

Джерело - tribuna.com.
Бостон хоче підсилити глибину передньої лінії перед дедлайном.
Про це повідомляє інсайдер Марк Стейн.
Бігмен Чикаго Андре Драммонд вважається потенційною ціллю для Селтікс. Іншими можуть бути Олексій Лень і Джавейл Макгі із Сакраменто.
Також вони можуть спробувати підписати форвардів Торонто Отто Портера-молодшого або Джалена Макденіелса.
30-річний Лень у цьому сезоні провів 17 матчів, набираючи в середньому 2.4 очки, 3.2 підбирання і 1.1 очка.
Раніше Лень встановив рекорд сезону НБА у складі Сакраменто.