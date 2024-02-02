Лень може перейти у Бостон

Олексій Лень може змінити клуб

Бостон хоче підсилити глибину передньої лінії перед дедлайном.

Про це повідомляє інсайдер Марк Стейн.

Бігмен Чикаго Андре Драммонд вважається потенційною ціллю для Селтікс. Іншими можуть бути Олексій Лень і Джавейл Макгі із Сакраменто.

Також вони можуть спробувати підписати форвардів Торонто Отто Портера-молодшого або Джалена Макденіелса.

30-річний Лень у цьому сезоні провів 17 матчів, набираючи в середньому 2.4 очки, 3.2 підбирання і 1.1 очка.

Раніше Лень встановив рекорд сезону НБА у складі Сакраменто.