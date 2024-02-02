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Лень може перейти у Бостон

Олексій Лень може змінити клуб
Сьогодні 14:42 205 0
Лень може перейти у Бостон
Фото - Getty Images
#Олексій Лень, #Бостон Селтікс

Джерело - tribuna.com.

Бостон хоче підсилити глибину передньої лінії перед дедлайном.

Про це повідомляє інсайдер Марк Стейн.

Бігмен Чикаго Андре Драммонд вважається потенційною ціллю для Селтікс. Іншими можуть бути Олексій Лень і Джавейл Макгі із Сакраменто.

Також вони можуть спробувати підписати форвардів Торонто Отто Портера-молодшого або Джалена Макденіелса.

30-річний Лень у цьому сезоні провів 17 матчів, набираючи в середньому 2.4 очки, 3.2 підбирання і 1.1 очка.

Раніше Лень встановив рекорд сезону НБА у складі Сакраменто.

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