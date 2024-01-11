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Лень встановив рекорд сезону НБА у складі Сакраменто

Сьогодні 14:56 246 0
Лень встановив рекорд сезону НБА у складі Сакраменто
#Олексій Лень

Джерело - basket.com.ua.

Центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень набрав 8 очок (4/6 двоочкових), 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення і 1 блок-шот за 15,5 хвилин в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Шарлотт Горнетс (123:98) та встановив рекорд. 

Про це повідомляє Will Z. Stats.

Лень продемонстрував захисний рейтинг 154,8 бала і атакувальний 60,6 бала. Його чистий рейтинг склав 94,2, що є кращим показником Сакраменто і другим результатом серед усіх гравців НБА (в 8727 індивідуально зіграних матчах) за сезон в цілому (для тих, хто зіграв як мінімум 15 хвилин). Більш високий чистий рейтинг був лише у центрового Філадельфії Сіксерс Пола Ріда (99,1).

Кінгз переграли Шарлотт на 28 очок за час, коли Лень знаходився на паркеті, що є кращим показником в команді за гру.

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