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Джеймс встановив три фантастичні рекорди всіх часів та XXI сторіччя НБА

Сьогодні 20:54 261 0
Джеймс встановив три фантастичні рекорди всіх часів та XXI сторіччя НБА

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс оформив трипл-дабл з 36 очок, 20 підбирань і 12 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Голден Стейт Ворріорз (145:144 2 ОВ) та встановив чергові рекорди НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

На рахунку Джеймса переможні штрафні кидки в кінці другого овертайму.

Джеймс став найстаршим гравцем в історії НБА, який набрав трипл-дабл з 30+ очок і підкорив статистичну лінію 30-20-10 в одній грі. Він зробив це в віці 39 років і 28 днів. На другому місці за трипл-даблом з 30+ очок у віці 36 років 99 днів знаходиться легенда “Лейкерс” Кобі Браянт, а за статистикою 30-20-10 - Елджин Бейлор (33 роки 185 днів).

Всього в історії НБА лінію 36–20-12 у XXI сторіччі набирав лише Леброн. За всю історію НБА це також робили лише легендарні Вілт Чемберлен і Елджин Бейлор.

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