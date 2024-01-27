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Дніпро розгромив Кривбас у Суперлізі

Дніпро впевнено переміг Кривбас в заключному матчі тижня
Сьогодні 17:30 222 0
Дніпро розгромив Кривбас у Суперлізі
#БК Дніпро, #БК Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув впевнену перемогу над Кривбасом в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 79:56.

Найкращим гравцем матчу став форвард дніпрян Ігор Дубоненко, який встановив особистий рекорд результативноті в поточному сезоні, набравши 20 очок та реалізувавши 6 з 9 триочкових.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

27 січня

Дніпро — Кривбас 79:56 (17:14, 25:17, 17:8, 20:17)

Дніпро: Бондарчук 12 + 7 підбирань + 3 перехоплення, Тимофеєнко 12 + 7 підбирань + 4 передачі, Сипало 7, Закурдаєв 5 + 6 підбирань + 4 передачі, Горобченко 3 + 10 передач — старт, Дубоненко 20, Тарасенко 8 + 5 підбирань, Конєв 5 + 5 підбирань, Колдомасов 4, Сорочан 3 + 7 підбирань, Вільховецький 0

Кривбас: Бібіков 18 + 7 підбирань, Тіщенко 11 + 9 підбирань, Рід 10 - 9 втрат, Мартинов 5 + 4 передачі, Василенко 0 — старт, Мельнік 4, Бречко 4 + 5 підбирань, Бречка 4

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