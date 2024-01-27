Дніпро розгромив Кривбас у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро здобув впевнену перемогу над Кривбасом в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч завершився з рахунком 79:56.
Найкращим гравцем матчу став форвард дніпрян Ігор Дубоненко, який встановив особистий рекорд результативноті в поточному сезоні, набравши 20 очок та реалізувавши 6 з 9 триочкових.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
27 січня
Дніпро — Кривбас 79:56 (17:14, 25:17, 17:8, 20:17)
Дніпро: Бондарчук 12 + 7 підбирань + 3 перехоплення, Тимофеєнко 12 + 7 підбирань + 4 передачі, Сипало 7, Закурдаєв 5 + 6 підбирань + 4 передачі, Горобченко 3 + 10 передач — старт, Дубоненко 20, Тарасенко 8 + 5 підбирань, Конєв 5 + 5 підбирань, Колдомасов 4, Сорочан 3 + 7 підбирань, Вільховецький 0
Кривбас: Бібіков 18 + 7 підбирань, Тіщенко 11 + 9 підбирань, Рід 10 - 9 втрат, Мартинов 5 + 4 передачі, Василенко 0 — старт, Мельнік 4, Бречко 4 + 5 підбирань, Бречка 4
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