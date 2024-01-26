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Київ-Баскет здолав Політехніку-Галичину у матчі Суперліги

Зустріч завершилася з рахунком 71:97
Сьогодні 15:55 175 0
Київ-Баскет здолав Політехніку-Галичину у матчі Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над Політехнікою-Галичиною в межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 71:97.

У переможців дабл-дабл оформив найкращий пiдбираючий чемпiонату Вадим Заплотинський (16 очок + 11 пiдбирань). 15 очок набрав Брентлi Байнум, 14 - Максим Зайцев. 10 передач партнерам вiддав Лев Кошеватський.

У складі Полiтехники особистий рекорд результативностi поточного сезону встановив Дмитро Качанов - 16 очок.

Суперліга. Регулярний чемпіонат
Черкаси, ПС Будівельник
26 січня

Політехніка-Галичина — Київ-Баскет 71:97 (13:20, 19:27, 20:33, 19:17)

Політехніка-Галичина: Качанов 16 + 5 передач + 4 перехоплення, Крамар 13 + 5 передач, Карпюк 11 + 7 підбирань, Смітюх 10, Ходов 9 - 5 втрат — старт, Станішевський 6, Бартоломеєв 3, Путько 3. 

Київ-Баскет: Заплотинський 16 + 11 підбирань - 3 втрати, Байнум 15 + 5 передач, Зайцев 14, Стародуб 11, Кошеватський 7 + 10 передач + 3 перехоплення - 3 втрати — старт, Кісільчук 14, Юрченко 8, Когут 7, Фреш-Стаханов 5, Iванов 0.

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