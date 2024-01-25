Черкаські Мавпи вдома перемогли Політехніку-Галичину у матчі Суперліги

Команда Сліпенчука виграла у львів’ян сезонну серію

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здобули перемогу в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши Політехніку-Галичину з рахунком 79:63.

У Політехніки 22 очки набрав Максим Сафонов, а найкращим гравцем матчу став Ерік Бун з Черкас, у якого 17 очок, 7 передач та 6 підбирань (РЕ 23).

Мавпи виграли сезонну серію у Політехніки та виграли другий домашній матч тижня, в той час як львів’яни вдруге поспіль в Черкасах програли. Завершать домашній бабл черкасці грою проти Рівного, а Політехніка зіграє з Київ-Баскетом.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Черкаси, ПС Будівельник

25 січня

Політехніка-Галичина - Черкаські Мавпи 63:79 (15:26, 14:13, 20:20, 14:18)

Політехніка-Галичина: Сафонов 22 + 3 передачі, Карпюк 10 + 8 підбирань - 3 втрати, Ходов 10 + 4 підбирання, Крамар 2 + 4 підбирання, Федчук 0 — старт, Станішевський 8, Качанов 7 + 4 підбирання, Смітюх 4, Бартоломеєв 0, Путько 0

Черкаські Мавпи: Бун 17 + 7 передач + 6 підбирань + 2 перехоплення, Марченко 13 + 5 підбирань, Скіра 8 + 8 підбирань, Кузнецов 5 + 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Руслов 0 + 5 підбирань + 3 передачі — старт, Мітіріч 20, Далкорт 12 + 6 підбирань, Новіков 4, Назаренко 0, Упир 0

Раніше БК Рівне втретє у сезоні обіграв Старий Луцьк.