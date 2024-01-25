БК Рівне втретє у сезоні обіграв Старий Луцьк

Рівненська команда здобула впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

БК Рівне здобув перемогу над Старим Луцьком з рахунком 77:58 у матчі другого ігрового дня баблу в Черкасах.

Найрезультативнішим в матчі став Артем Водолазський з 24 очками, який реалізував 6 з 12 дальніх кидків. Елайджа Джойнер набрав 17 очок та зробив 8 підбирань. У Старого Луцька більше очок набрав Олександр Кольченко - 11.

Для Рівного це 13 перемога в сезоні - команда залишається в топ-3 турнірної таблиці. Старий Луцьк зазнав 14 поразки у 20 матчах, опустившись на 9 сходинку. Рівне завершить бабл у Черкасах матчем з Черкаськими Мавпами, а Старий Луцьк зіграє проти Прикарпаття-Говерли.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Черкаси, ПС Будівельник

25 січня

Рівне - Старий Луцьк 77:58 (18:17, 25:14, 15:11, 19:16)

Рівне: Джойнер 17 + 8 підбирань + 5 перехоплень, Сміт 4 + 5 підбирань, Соловйов 10 + 7 підбирань, Мочалов 8 + 6 підбирань, Водолазський 24 + 7 підбирань – старт; Шепелев 6, Герасимчук 4, Тимощук 2, Рябой 2, Чиж 0, Лемішка 0

Старий Луцьк: Мусієнко 3 + 6 підбирань, Джексон 4 + 6 підбирань + 4 передачі, Кольченко 11, Дюпін 2, Томас 8 + 9 підбирань – старт; Коцько 8 + 5 підбирань, Липовцев 8, Прозапас 5, Бедлінський 4, Марків 3, Глушко 2

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